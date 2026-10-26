Jalan Saleh Danasasmita Trase Baru Dibuka Besok, Pemkot Bogor Uji Coba Skema Dua Arah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menguji coba Jalan Saleh Danasasmita trase baru mulai Selasa, 27 Oktober 2026.

Uji coba yang berlangsung selama satu bulan tersebut bertujuan memastikan kesiapan akses jalan menuju salah satu venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kecamatan Bogor Selatan.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, persiapan akses jalan menjadi bagian penting dari upaya Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026.

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Selain menyiapkan lokasi pertandingan, pemerintah daerah juga memastikan jalur menuju venue dapat digunakan secara aman dan lancar.

Menurut Dedie, Kota Bogor menyiapkan 25 venue pertandingan untuk penyelenggaraan Porprov Jawa Barat 2026.

Mayoritas venue berada di wilayah Kota Bogor, sedangkan delapan venue lainnya berlokasi di luar wilayah kota.

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“Selain mempersiapkan venue sebagai bagian penting, kita juga akan membuka akses menuju venue,” kata Dedie di Balai Kota Bogor, Senin (26/10/2026).

Jalan Saleh Danasasmita Diuji Coba Dua Arah