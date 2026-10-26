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Demi Hal Ini, DLHK Depok Uji Kualitas Air Situ Pladen

Senin, 26 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Demi Hal Ini, DLHK Depok Uji Kualitas Air Situ Pladen - JPNN.com Jabar
Petugas saat melakukan pemeriksaan kandungan air di aliran sungai. Foto Ilustrasi: Dok KP2C

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok mengambil sampel air Situ Pladen, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Pengujian tersebut merupakan bagian dari pemantauan rutin kualitas air di sejumlah situ di Kota Depok, termasuk Situ Pladen.

“Tujuan pengujian ini untuk mengetahui kualitas air dan mengantisipasi potensi sumber pencemar yang dapat mencemari air permukaan, termasuk Situ Pladen,”ucap Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni.

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Dari hasil pengujian tersebut, DLHK akan melakukan analisis terhadap parameter yang diperiksa.

Hasil laboratorium nantinya menjadi acuan untuk menentukan langkah penanganan, termasuk penelusuran sumber pencemar apabila ditemukan indikasi pencemaran.

“Untuk memastikan kondisi dan penyebabnya, kita perlu menunggu hasil uji laboratorium serta mencermati kondisi di lapangan,” terangnya.

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Sementara itu, Lurah Beji Samsu Sadikin menyampaikan, pengambilan sampel air telah dilakukan langsung di lokasi oleh tiga petugas DLHK Kota Depok.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kualitas air Situ Pladen.

DLHK Depok melakukan uji kualitas air di Situ Pladen untuk mengetahui kualitas air dan mengantisipasi potensi sumber pencemar yang dapat mencemari air permukaan
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TAGS   kota depok dlhk kota depok situ pladen uji air situ pencemaran lingkungan kualitas air

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