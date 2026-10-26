Panen Padi Garut Oktober 2026 Diperkirakan Capai 7.869 Hektare, Produksi Terus Meningkat

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut, Jawa Barat, memperkirakan luas panen padi pada Oktober 2026 mencapai 7.869,07 hektare.

Potensi panen tersebut tersebar di 42 kecamatan, mencakup wilayah pertanian Garut bagian utara hingga selatan.

Kepala Dispertan Kabupaten Garut Ardhy Firdian mengatakan, potensi panen tersebut didukung oleh lahan pertanian yang masih memperoleh pasokan air, terutama dari jaringan irigasi, meskipun musim kemarau berlangsung.

"Estimasi panen di bulan Oktober ada 7.869,07 hektare di 42 kecamatan di Garut," kata Ardhy.

Ia menjelaskan, Kabupaten Garut memiliki lahan sawah seluas 46.824,40 hektare.

Sementara itu, rata-rata produktivitas gabah kering panen (GKP) di daerah tersebut mencapai 69 kuintal per hektare.

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Menurut Ardhy, potensi panen padi pada Oktober 2026 tersebar di seluruh wilayah pertanian Kabupaten Garut.