33 Desa di Karawang Masih Dilanda Kekeringan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Sebanyak 33 desa yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026.

Bencana tersebut berdampak pada 47.707 jiwa atau 14.491 kepala keluarga (KK).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang bersama sejumlah instansi, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan organisasi relawan terus menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

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Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang, Ari Maulana, mengatakan total air bersih yang telah didistribusikan kepada warga mencapai 2.314.000 liter.

“Hingga kini sudah 2.314.000 liter air bersih yang didistribusikan ke daerah yang dilanda kekeringan di wilayah Karawang,” kata Ari.

Menurut catatan BPBD Karawang, kekeringan telah berlangsung sejak Juni 2026 dan masih terjadi hingga periode pelaporan tersebut.

Pangkalan dan Tegalwaru Jadi Wilayah Terdampak Terbanyak

BPBD Karawang mencatat Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Tegalwaru sebagai wilayah dengan jumlah desa terdampak kekeringan terbanyak, masing-masing tujuh desa.