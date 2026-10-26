Pemkot Depok Tegaskan Komitmen Kesetaraan Perizinan Rumah Ibadah untuk Semua Agama

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam proses pendirian dan perizinan rumah ibadah.

Setiap umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, proses pendirian rumah ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah, menurut dia, berperan memastikan proses perizinan dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan dukungan berbagai pihak.

“Semua punya hak yang sama selama persyaratan yang ditentukan dalam keputusan bersama tiga menteri dapat dijalankan,” kata Supian Suri.

Ia menegaskan, tidak boleh ada alasan untuk menghalangi atau menghambat proses perizinan rumah ibadah, baik gereja maupun tempat ibadah agama lainnya.

“Sehingga tidak ada alasan untuk menghalangi atau menghambat proses perizinan tempat ibadah, bukan hanya gereja, tetapi semua tempat ibadah,” ujarnya.

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