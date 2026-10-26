Harga Emas dan Perak Batangan 26 Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Senin, 26 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.540.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.546.350.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada pukul 07.58 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas, daftar tersebut juga mencantumkan harga perak batangan untuk ukuran 250 gram dan 500 gram, termasuk harga setelah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen.

Informasi harga ini dapat menjadi acuan awal bagi masyarakat yang ingin mengetahui harga emas dan perak batangan.

Namun, sebelum melakukan transaksi, calon pembeli perlu memastikan kembali harga dan ketentuan pajak yang berlaku kepada penjual.

Daftar Harga Emas Batangan 26 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah penambahan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.