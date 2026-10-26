Prakiraan Cuaca Jabodetabek 26 Oktober 2026: Bogor, Depok dan Bekasi Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Senin, 26 Oktober 2026.

Hujan diprakirakan terjadi terutama menjelang siang hingga malam hari, dengan potensi kilat atau petir di sejumlah wilayah.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau memantau perkembangan cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi warga yang bepergian pada siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Senin, 26 Oktober 2026

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Bekasi.