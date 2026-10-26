Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin, 26 Oktober 2026.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, serta Kabupaten dan Kota Bandung.

Potensi serupa juga mencakup Kabupaten Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah tersebut perlu memperhatikan perkembangan cuaca dan mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca dalam waktu singkat.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Pagi hingga Dini Hari

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Bogor, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Pangandaran.