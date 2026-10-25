5.000 Anak Tidak Sekolah di Sumedang Ditargetkan Kembali Belajar pada 2027

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, menargetkan penuntasan persoalan anak tidak sekolah (ATS) pada 2027 melalui program Relima Peduli Pendidikan yang digagas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

Program tersebut menyasar sekitar 5.000 anak yang diperkirakan belum mengakses pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Upaya penanganan dilakukan dengan mengidentifikasi anak yang tidak bersekolah, memberikan pendampingan, dan mengarahkan mereka kembali ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan penanganan ATS perlu disertai penguatan literasi masyarakat agar anak-anak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

"Penting sekali apabila literasi daerah sangat tinggi, karena masyarakat bisa mengambil keputusan yang tepat dan berpartisipasi. Kalau masyarakatnya literat, pemerintah juga akan sangat terbantu dalam menyampaikan program dan kebijakan," kata Dony dalam keterangannya di Sumedang, Minggu (25/10)

Sumedang Jadi Daerah Percontohan Program Perpusnas

Kabupaten Sumedang dipilih sebagai daerah percontohan pelaksanaan program Relima Peduli Pendidikan.

Program ini mengintegrasikan gerakan literasi dengan upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah.