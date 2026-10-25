Damkar Purwakarta Catat 403 Kebakaran, 311 Kasus di Antaranya Karhutla

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencatat 403 kejadian kebakaran selama Januari hingga pekan kedua Oktober 2026.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi kejadian tersebut dengan 311 kasus.

Tingginya jumlah kebakaran terjadi di tengah musim kemarau yang disebut cukup ekstrem.

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Di sisi lain, upaya penanganan kebakaran di Purwakarta masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan armada pemadam.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, Juddy Herdiana, mengatakan jumlah kejadian kebakaran pada 2026 meningkat dibandingkan dengan sepanjang 2025.

"Terjadi 403 kejadian kebakaran selama Januari hingga pekan kedua Oktober 2026," kata Juddy dalam keterangannya di Purwakarta, Minggu (25/10).

Kebakaran Hutan dan Lahan Mendominasi

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, dari total 403 kejadian kebakaran, sebanyak 311 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan.