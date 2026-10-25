Dedi Mulyadi Pastikan Kebakaran Gunung Ciremai Sudah Padam, 30 Titik Api Sukses Dijinakkan

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sudah padam. Sampai dengan Minggu (25/10/2026), tidak ada lagi titik api yang menyala.

Kebakaran lahan sempat terjadi di kawasan TNGC sejak Kamis (23/10). Puluhan titik api ditemukan dan petugas sigap melakukan pemadaman.

Dedi bahkan turun langsung ke lokasi kebakaran untuk membantu pemadaman api.

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Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jawa Barat, kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua lokasi di Kabupaten Kuningan pada Rabu (21/10), yakni Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, dan Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan.

Di Desa Pasayangan, kebakaran melanda lahan bambu dengan luas keseluruhan sekitar 2 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1,5 hektare dilaporkan terbakar.

Sementara itu, kebakaran juga terjadi di kawasan hutan Desa Cibuntu, tepatnya di wilayah Resor Pasawahan SPTN Wilayah I Kuningan. Luas area yang terbakar di lokasi tersebut masih dalam penghitungan.

"Sudah, hari ini nol titik api, dan kemudian kami melakukan modifikasi cuaca. Kami harapkan hujan, sudah nol titik apinya plus hujan," kata Dedi di Bandung, Minggu (25/10).

Selesai operasi pemadaman karhutla, Dedi menuturkan, pihaknya akan mulai melakukan modifikasi cuaca, khususnya di kawasan Kabupaten Kuningan. Modifikasi ini dengan maksud agar turun hujan dan mempercepat proses pendinginan.