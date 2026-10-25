Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra Sudah Pulih, Persib Kehilangan Teja Jelang Bentrok dengan Garudayaksa FC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mulai mendapat suntikan tenaga menjelang duel melawan Garudayaksa FC setelah hasil kurang memuaskan kontra Madura United.

Pertandingan pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027 akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada Minggu (25/10/2026) kick-off pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan sejumlah pemain yang sebelumnya terkendala kondisi fisik kini mulai kembali, meski Maung Bandung masih harus kehilangan beberapa nama penting.

Beckham Putra dan Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya absen karena cedera, sudah dipastikan pulih dari cedera. Keduanya berpeluang diturunkan Igor, mengingat pemain masih dihantui kelelahan pasca rentetan pertandingan.

"Tim sedang berkembang. Kami mendapatkan kembali Beckham yang kemarin hanya bermain satu menit dan kami mendapatkan kembali Ragnar," kata Igor dalam konferensi pers pra pertandingan.

Selain Beckham dan Ragnar, Gakuto Notsuda yang absen cukup lama sejak awal musim, juga mulai menunjukkan perkembangan.

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Kata Igor, pemain asal Jepang itu bakal tersedia untuk laga berikutnya, tetapi tidak pada pertandingan malam ini. Pun begitu, dengan Gakuto Mutombo yang harus menepi.

"Saya pikir Gakuto sudah sehat, tapi kami tidak akan menggunakannya di pertandingan-pertandingan ini. Kami akan mempersiapkannya untuk pertandingan berikutnya. Jadi, saya pikir secara keseluruhan tim sedang membaik," jelasnya.