Dedi Mulyadi Bicara Marhaensime, Singgung Masyarakat Adat hingga Kelestarian Hutan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan nilai-nilai Marhaenisme dan sosialisme Indonesia harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata terhadap masyarakat adat, pelestarian lingkungan hidup, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.

Menurut Dedi, kemurnian bangsa tercermin dari tradisi yang dijaga masyarakat lokal.

Karena itu, perlindungan terhadap wilayah adat, kawasan hutan, dan sumber mata air harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi seusai menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jawa Barat periode 2026 - 2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (24/10/2026).

"Kalau kita bicara tentang Marhaenisme dan sosialisme, ya harus berpihak pada tradisionalisme. Kemurnian bangsa ini ada pada masyarakat adat dan tradisi. Lindungi tradisinya agar tidak habis ruang gerak hidupnya, wilayah hutannya harus terjaga, dan sumber mata airnya harus tersedia," kata Dedi.

Selain perlindungan masyarakat adat dan lingkungan, Dedi juga menyoroti pentingnya jaminan sosial dasar, termasuk akses layanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga tingkat SMK.

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Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), kata dia, berkomitmen menjamin akses layanan kesehatan masyarakat hanya dengan menunjukkan KTP.

Pemprov juga menyiapkan program perlindungan sosial bagi jutaan kepala keluarga pada 2027.