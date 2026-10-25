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Sengketa Lahan Palemboko Memanas, Sentul City dan Ozzy Sudiro Saling Klaim Kepemilikan

Minggu, 25 Oktober 2026 – 10:00 WIB
Sengketa Lahan Palemboko Memanas, Sentul City dan Ozzy Sudiro Saling Klaim Kepemilikan - JPNN.com Jabar
Sengketa lahan Palemboko di Bogor kembali mencuat. Ozzy Sudiro dan Sentul City menyampaikan klaim berbeda mengenai kepemilikan tanah dan dugaan pelanggaran hukum. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sengketa kepemilikan lahan Palemboko di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan.

Pihak Ozzy Sulaiman Sudiro melalui pengelola Palemboko, Pepen Efendi, menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat.

Sementara itu, PT Sentul City Tbk membantah tuduhan pemerasan dan penyerobotan lahan serta menyatakan area yang disengketakan merupakan aset perusahaan.

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Polemik ini mencuat setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan sejumlah pekerja mendirikan bedeng dan mengerjakan pondasi bangunan di area yang diklaim sebagai tanah milik Ozzy Sudiro.

Menurut keterangan dalam narasi yang diterima, video tersebut direkam pada Jumat, 23 Oktober 2026, sekitar pukul 16.00 WIB.

Namun, kepemilikan lahan dan dugaan pelanggaran hukum dalam perkara ini masih memerlukan pembuktian melalui proses yang berwenang.

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Perkembangan sengketa lahan Palemboko juga ditandai dengan adanya dua surat undangan yang disebut berasal dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

Surat pertama bernomor B/5416/X/RES.1.24./Ditreskrimum tertanggal 12 Oktober 2026. Surat kedua bernomor B/5621/X/RES.1.24./Ditreskrimum tertanggal 21 Oktober 2026.

Sengketa lahan Palemboko di Bogor kembali mencuat. Ozzy Sudiro dan Sentul City sampaikan klaim berbeda mengenai kepemilikan tanah dan dugaan pelanggaran hukum
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TAGS   dugaan penyerobotan lahan Ditreskrimum Polda Jawa Barat Sengketa tanah Babakan Madang Sengketa lahan Bojong Koneng Lahan Palemboko Bogor Sengketa tanah Sentul City Sengketa lahan Palemboko PT Sentul City Tbk kabupaten bogor

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