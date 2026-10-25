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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

Minggu, 25 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai dengan petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Berdasarkan narasi prakiraan cuaca yang disampaikan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga sore hari.

Masyarakat di wilayah Jabodetabek diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

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Potensi hujan juga perlu diwaspadai karena dapat disertai kilat atau petir, terutama di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada sore hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Minggu Pagi

Pada Minggu pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor menjelang siang.

Masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut disarankan untuk memantau perkembangan cuaca, terutama apabila hendak melakukan perjalanan atau kegiatan di luar ruangan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Minggu, 25 Oktober 2026. Bogor berpotensi hujan sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir pada sore hingga malam hari
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