Prakiraan Cuaca Jawa Barat 25 Oktober 2026: Bogor hingga Bandung Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Hujan diprakirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari, dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah daerah, termasuk Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, dan Subang.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk Minggu, 25 Oktober 2026, kondisi cuaca pada pagi hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut.

Hujan Lebat Berpotensi Terjadi pada Siang hingga Sore

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang, sedangkan beberapa daerah lainnya berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.