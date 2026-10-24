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Kecelakaan Maut di Depok, Penumpang Vario Tewas Ditabrak Truk

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 21:46 WIB
Kecelakaan Maut di Depok, Penumpang Vario Tewas Ditabrak Truk - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kecelakaan maut di jalan raya. Foto: antara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan maut yang melibatkan satu truk dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Nusantara Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Sabtu (24/10/2026).

Insiden tersebut menewaskan seorang penumpang sepeda motor Honda Vario.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, kecelakaan bermula saat pengendara Yamaha Mio melaju dari arah selatan menuju utara.

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Setibanya di dekat Apotek Pala Farma, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pengendara Mio tiba-tiba oleng ke kanan.

“Sesampainya di dekat Apotek Pala Farma, pengendara oleng bergerak ke kanan,” kata Hendra saat dihubungi.

Pada saat bersamaan, Honda Vario yang ditumpangi dua orang melaju dari arah berlawanan, yakni utara menuju selatan.

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Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, Yamaha Mio menyenggol Honda Vario hingga pengendara dan penumpangnya terjatuh.

“Karena jarak terlalu dekat, sehingga pengendara Mio menyenggol pengendara Vario hingga terjatuh,” ujarnya.

Truk dan dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Nusantara Raya, mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua orang luka-luka
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TAGS   kota depok kecelakaan Polres Metro Depok kecelakaan lalu lintas tewas tertabrak truk

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