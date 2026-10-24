Menbud Fadli Zon Dorong Eks Bioskop Dian Bandung Jadi Ruang Pertunjukan Seni

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Eks Bioskop Dian di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, dilirik untuk kembali menjadi ruang aktivitas seni dan budaya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai bangunan bersejarah yang sudah tak beroperasi sebagai bioskop komersial itu masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.

Fadli meninjau langsung bangunan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Golongan A tersebut pada Sabtu (24/10/2026).

Dia melihat kondisi gedung hingga lantai dua, sekaligus menjajaki peluang menghidupkan kembali bangunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hiburan di Kota Bandung.

Menurut Fadli, eks Bioskop Dian dulunya dikenal sebagai Radio City dan menjadi salah satu bioskop pertama di Bandung. Lokasinya yang berada di kawasan titik nol kilometer juga dinilai strategis untuk pengembangan kegiatan kebudayaan.

“Bangunan yang merupakan cagar budaya di Kota Bandung ini berada di kawasan titik nol kilometer. 101 tahun yang lalu, tempat ini merupakan salah satu bioskop pertama bernama Radio City,” kata Fadli.

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Dia mengungkapkan, gedung tersebut berpeluang dijadikan kantong budaya untuk menampung berbagai kegiatan, mulai dari pertunjukan musik hingga pameran seni. Pemanfaatannya juga diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi bisa berjalan secara berkelanjutan.

“Sedang kita jajaki, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kantong budaya untuk pertunjukan musik, pameran eksibisi baik yang tetap maupun berkala, serta berbagai aktivasi kegiatan seni lainnya,” ujarnya.