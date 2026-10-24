Dua Nelayan Hilang di Perairan Cianjur, Tim SAR Lakukan Pencarian

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bandung melakukan pencarian terhadap dua nelayan yang dikabarkan terjatuh dari perahu nelayan HD Jaya 101 di Perairan Ciwidig, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026).

Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.30 WIB saat perahu nelayan yang berangkat melaut menghadapi kondisi cuaca hujan dan berkabut.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, perahu diduga terlalu mendekati pantai hingga terkena gelombang dan terdampar di sekitar Pantai Ciwidig.

Baca Juga: 10 Rumah dan Gudang Kayu Hangus Dilalap Api di Bandung

Salah seorang nelayan bernama Aldiana (18) berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi pantai, sedangkan seorang nelayan lainnya, yakni Tarsudin (24) yang merupakan tekong perahu, masih dalam pencarian.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, setelah menerima informasi tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Satpolairud Cianjur untuk memastikan kebenaran laporan dan menindaklanjutinya dengan pengerahan personel.

“Setelah menerima informasi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, kami segera memberangkatkan satu tim rescue dari Unit Siaga SAR Cianjur untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih dinyatakan hilang,” ucap Ade dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Wali Kota Depok Dorong Peralihan Reklame Konvensional ke Digital

Operasi SAR dilaksanakan bersama unsur gabungan yang terdiri atas Basarnas, Satpolairud Cidaun Cianjur, Polsek Cidaun, Relawan Tanggap Bencana (Retana), relawan RAPI, dan relawan 130 MS.

Sebelumnya, upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian juga telah dilakukan oleh nelayan dan warga setempat.