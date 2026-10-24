Hari Osteoporosis Nasional 2026, Perwatusi Ingatkan Bahaya Pengeroposan Tulang Sejak Usia Muda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Patah tulang bisa menjadi tanda pertama seseorang mengalami osteoporosis.

Penyakit yang dikenal sebagai pengeroposan tulang itu kerap berkembang tanpa gejala, sehingga upaya pencegahan sering kali terlambat dilakukan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (Perwatusi) dalam momentum Hari Osteoporosis Nasional (HON) 2026.

Baca Juga: 10 Rumah dan Gudang Kayu Hangus Dilalap Api di Bandung

Organisasi ini mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak usia muda, bukan menunggu sampai memasuki masa lanjut usia.

Ketua Umum Perwatusi Anita A. Hutagalung mengatakan, osteoporosis bukan persoalan yang hanya berkaitan dengan kelompok lansia.

Anak-anak, remaja, perempuan muda hingga orang dewasa perlu mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga kepadatan tulang.

Baca Juga: Wali Kota Depok Dorong Peralihan Reklame Konvensional ke Digital

"Dari keropos tulang ini tentunya yang kita takutkan adalah patah tulang akibat osteoporosis, itu yang selalu kita gaungkan, jaga tulang, jaga ototmu, kuatkan ototmu ya untuk kita dapat bahagia di hari tua dan dapat mandiri di hari tua," kata Anita dalam konferensi pers di TP PKK Jabar, Kota Bandung, Sabtu (24/10/2026).

Dia mengungkapkan, satu dari lima perempuan berusia 50 tahun ke atas diperkirakan mengalami osteoporosis.