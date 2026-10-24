JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Pilih Tunda Bayar daripada Berutang, Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan

Dedi Mulyadi Pilih Tunda Bayar daripada Berutang, Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Dedi Mulyadi Pilih Tunda Bayar daripada Berutang, Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan opsi tunda bayar untuk sejumlah proyek yang dikerjakan pada 2026 setelah Pemprov Jabar gagal memperoleh pinjaman Rp 3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Meski demikian, Dedi memastikan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tidak akan dihentikan.

Pemprov Jabar akan tetap menjalankan proyek tahun ini, sementara pembayaran sejumlah pekerjaan berpotensi diselesaikan pada tahun anggaran 2027.

Baca Juga:

Dedi menilai tunda bayar menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan di tengah tekanan keuangan daerah.

Menurutnya, opsi tersebut lebih realistis daripada mengambil pinjaman yang disertai kewajiban membayar bunga.

"Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?" kata Dedi, dikutip Sabtu (24/10/2026).

Baca Juga:

Dia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak lantas membuat pemerintah daerah mengorbankan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

"Ya, mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan," ujarnya.

Pemprov Jabar gagal mendapat pinjaman Rp 3,4 triliun dari SMI. Dedi Mulyadi menyiapkan tunda bayar, tetapi proyek infrastruktur tetap berjalan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dedi mulyadi gubernur jawa barat pemprov jabar pembangunan infrastruktur tunda bayar proyek Jabar pinjaman SMI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU