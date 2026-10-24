Dedi Mulyadi Pilih Tunda Bayar daripada Berutang, Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan opsi tunda bayar untuk sejumlah proyek yang dikerjakan pada 2026 setelah Pemprov Jabar gagal memperoleh pinjaman Rp 3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Meski demikian, Dedi memastikan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tidak akan dihentikan.

Pemprov Jabar akan tetap menjalankan proyek tahun ini, sementara pembayaran sejumlah pekerjaan berpotensi diselesaikan pada tahun anggaran 2027.

Dedi menilai tunda bayar menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan di tengah tekanan keuangan daerah.

Menurutnya, opsi tersebut lebih realistis daripada mengambil pinjaman yang disertai kewajiban membayar bunga.

"Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?" kata Dedi, dikutip Sabtu (24/10/2026).

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Dia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak lantas membuat pemerintah daerah mengorbankan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

"Ya, mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan," ujarnya.