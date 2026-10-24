Perkuat Regenerasi Pemimpin Muda, Kwarda Jabar Gembleng 81 Kader Pramuka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kader Pramuka dituntut tak hanya piawai mengelola organisasi, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas ketika terjun ke masyarakat.

Karena itu, Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat mulai memperkuat pembinaan calon pemimpin muda melalui Kursus Pengelola Dewan Kerja 2026.

Sebanyak 81 peserta dari 27 Kwartir Cabang (Kwarcab) se-Jawa Barat mengikuti pelatihan di Graha Kwarda Jabar, Sabtu (24/10/2026).

Mereka merupakan utusan Dewan Kerja Cabang (DKC) dan Dewan Kerja Ranting (DKR).

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat Baim Setiawan mengatakan, pembinaan sejak dini diperlukan agar anggota Pramuka memiliki bekal saat memasuki dunia profesional.

Menurutnya, anggota Pramuka Penegak dan Pandega berusia 16 hingga 25 tahun merupakan bagian dari generasi yang dipersiapkan untuk mengisi posisi kepemimpinan di masa mendatang.

Baca Juga: Wali Kota Depok Dorong Peralihan Reklame Konvensional ke Digital

"Pemimpin itu tidak bisa lahir begitu saja, tapi harus betul-betul disiapkan. Kami mempersiapkan generasi muda Pramuka Penegak dan Pandega berusia 16 hingga 25 tahun agar ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik," ujar Baim.

Dia mengingatkan, latar belakang sebagai anggota Pramuka harus menjadi modal untuk memberikan kontribusi nyata.