Wali Kota Depok Dorong Peralihan Reklame Konvensional ke Digital

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mendorong penataan reklame konvensional berukuran besar ke digital.

Pasalnya, reklame besar dinilainya berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat Kota Depok.

Ia meminta, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Mangnguluang Mansur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Abdul Rahman untuk mengevaluasi keberadaan billboard, terutama yang berukuran besar.

“Saya agak khawatir terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Saya minta tolong Pak Sekda dan Pak Kadis Perizinan untuk mengecek billboard-billboard yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Depok atau di wilayah Kota Depok yang dikhawatirkan mengganggu keselamatan masyarakat,” ucap Supian dikutip Sabtu (24/10/2026).

Sementara itu, reklame yang telah memiliki izin juga perlu dievaluasi apabila keberadaannya dinilai berisiko atau perlu ditata ulang.

Menurutnya, penataan reklame perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika kota.

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Meski keberadaan billboard menjadi salah satu sumber pendapatan, ia berharap wajah Kota Depok dapat ditata lebih baik melalui pengurangan reklame konvensional yang terlalu banyak.

Ia juga menyoroti biaya peralihan dari billboard konvensional ke digital yang masih cukup mahal.