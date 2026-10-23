Menjelajahi Bodrum, Destinasi Wisata Turki yang Tawarkan Pengalaman Hidup ala Warga Lokal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelajahi destinasi wisata kini bukan lagi sekadar mengunjungi tempat populer dan mengabadikan momen.

Wisatawan modern semakin tertarik merasakan kehidupan masyarakat setempat, mulai dari menikmati kuliner khas, menyusuri gang-gang bersejarah, hingga mengenal tradisi dan kerajinan lokal.

Tren live like a local atau hidup layaknya warga lokal pun semakin mewarnai industri pariwisata dunia.

Baca Juga: 10 Rumah dan Gudang Kayu Hangus Dilalap Api di Bandung

Berdasarkan penelitian yang dikutip dari materi promosi pariwisata, sebanyak 72 persen wisatawan lebih memilih membelanjakan uang mereka untuk aktivitas lokal dibandingkan wisata konvensional.

Kecenderungan tersebut terlihat di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang mengutamakan pengalaman autentik, bermakna, dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di destinasi yang mereka kunjungi.

Salah satu tempat yang menawarkan pengalaman tersebut adalah Bodrum, destinasi resor di Provinsi Mu?la, Turki, yang berada di kawasan pesisir Laut Aegea.

Baca Juga: Polisi Ungkap Pengakuan Dokter Pencabul Anak di Bandung

Bodrum dikenal dengan hotel mewah, klub pantai, marina kapal pesiar, hingga restoran yang mendapat pengakuan Michelin Guide.

Namun, di balik citra glamornya, kota yang dahulu dikenal sebagai desa nelayan ini menyimpan daya tarik lain berupa teluk tersembunyi, jalanan tenang, kuliner khas, dan butik unik yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat.