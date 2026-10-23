Menjelajahi Bodrum, Destinasi Wisata Turki yang Tawarkan Pengalaman Hidup ala Warga Lokal
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelajahi destinasi wisata kini bukan lagi sekadar mengunjungi tempat populer dan mengabadikan momen.
Wisatawan modern semakin tertarik merasakan kehidupan masyarakat setempat, mulai dari menikmati kuliner khas, menyusuri gang-gang bersejarah, hingga mengenal tradisi dan kerajinan lokal.
Tren live like a local atau hidup layaknya warga lokal pun semakin mewarnai industri pariwisata dunia.
Berdasarkan penelitian yang dikutip dari materi promosi pariwisata, sebanyak 72 persen wisatawan lebih memilih membelanjakan uang mereka untuk aktivitas lokal dibandingkan wisata konvensional.
Kecenderungan tersebut terlihat di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang mengutamakan pengalaman autentik, bermakna, dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di destinasi yang mereka kunjungi.
Salah satu tempat yang menawarkan pengalaman tersebut adalah Bodrum, destinasi resor di Provinsi Mu?la, Turki, yang berada di kawasan pesisir Laut Aegea.
Bodrum dikenal dengan hotel mewah, klub pantai, marina kapal pesiar, hingga restoran yang mendapat pengakuan Michelin Guide.
Namun, di balik citra glamornya, kota yang dahulu dikenal sebagai desa nelayan ini menyimpan daya tarik lain berupa teluk tersembunyi, jalanan tenang, kuliner khas, dan butik unik yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat.
Mengenal Bodrum, destinasi wisata Turki ala warga lokal yang jadi beri pengalaman berbeda untuk wisatawan.
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