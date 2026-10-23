JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kecepatan 5G XL Naik 262 Persen, Jaringan di Bandung Diperluas

Kecepatan 5G XL Naik 262 Persen, Jaringan di Bandung Diperluas

Jumat, 23 Oktober 2026 – 21:15 WIB
Kecepatan 5G XL Naik 262 Persen, Jaringan di Bandung Diperluas - JPNN.com Jabar
Senior VP Brand & Marketing XL XLSMART Christ Marcel, Senior VP Mobile Sales XLSMART West Java Arif Farhan Budiyanto, Senior VP Revenue & GTM XL XLSMART Faisal Farrid, dan GM Fiber Ops Management XLSMART Ahmad Hamzah dalam konferensi pers di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecepatan internet 5G XL mengalami peningkatan dalam setahun terakhir. 

Berdasarkan data Ookla Speedtest Intelligence yang disampaikan PT XLSMART Telecom Sejahtera (XLSMART), median kecepatan unduh 5G meningkat dari 41,08 Mbps pada semeste I 2025 menjadi 149,08 Mbps pada semester I 2026. 

Peningkatan tersebut mencapai sekitar 263 persen. Di tengah kebutuhan konektivitas untuk pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan usaha, XLSMART juga memperluas jaringan 5G di Kota Bandung dan sejumlah wilayah lan di Jawa Barat. 

Baca Juga:

Saat ini, jaringan 5G XLSMART telah menjangkau 30 kecamatan di Kota Bandung. Perusahaan mengoperasikan lebih dari 3.500 BTS di kota tersebut, termasuk lebih dari 1.000 BTS 5G. 

Sementara itu, di Jawa Barat, XLSMART memiliki lebih dari 52 ribu BTS, dengan lebih dari 6.300 di antaranya merupakan BTS 5G. Jaringan 5G perusahaan juga telah tersedia di 15 kota dan kabupaten lain di provinsi tersebut.

Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART David Archelus Oses mengatakan Bandung memiliki kebutuhan konektivitas yang beragam, seiring aktivitas pendidikan, bisnis, dan industri kreatif yang terus berkembang. 

Baca Juga:

"Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan aktivitas pendidikan, bisnis, dan industri kreatif yang dinamis. Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan internet bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk belajar, bekerja, menjalankan usaha, hingga menghasilkan karya digital," kata David di Bandung, Jumat (23/10). 

Menurut David, pengembangan jaringan 5G dilakukan untuk mendukung beragam aktivitas masyarakat, bukan hanya menghadirkan kecepatan internet yang lebih tinggi.

Median kecepatan 5G XL naik 263 persen dalam setahun. XLSMART memperluas jaringan 5G di 30 kecamatan di Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jaringan internet tower bts jaringan 5g Internet Bandung xlsmart jaringan 5g xlsmart jaringan 5g bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU