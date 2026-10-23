Kecepatan 5G XL Naik 262 Persen, Jaringan di Bandung Diperluas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecepatan internet 5G XL mengalami peningkatan dalam setahun terakhir.

Berdasarkan data Ookla Speedtest Intelligence yang disampaikan PT XLSMART Telecom Sejahtera (XLSMART), median kecepatan unduh 5G meningkat dari 41,08 Mbps pada semeste I 2025 menjadi 149,08 Mbps pada semester I 2026.

Peningkatan tersebut mencapai sekitar 263 persen. Di tengah kebutuhan konektivitas untuk pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan usaha, XLSMART juga memperluas jaringan 5G di Kota Bandung dan sejumlah wilayah lan di Jawa Barat.

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Saat ini, jaringan 5G XLSMART telah menjangkau 30 kecamatan di Kota Bandung. Perusahaan mengoperasikan lebih dari 3.500 BTS di kota tersebut, termasuk lebih dari 1.000 BTS 5G.

Sementara itu, di Jawa Barat, XLSMART memiliki lebih dari 52 ribu BTS, dengan lebih dari 6.300 di antaranya merupakan BTS 5G. Jaringan 5G perusahaan juga telah tersedia di 15 kota dan kabupaten lain di provinsi tersebut.

Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART David Archelus Oses mengatakan Bandung memiliki kebutuhan konektivitas yang beragam, seiring aktivitas pendidikan, bisnis, dan industri kreatif yang terus berkembang.

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"Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan aktivitas pendidikan, bisnis, dan industri kreatif yang dinamis. Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan internet bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk belajar, bekerja, menjalankan usaha, hingga menghasilkan karya digital," kata David di Bandung, Jumat (23/10).

Menurut David, pengembangan jaringan 5G dilakukan untuk mendukung beragam aktivitas masyarakat, bukan hanya menghadirkan kecepatan internet yang lebih tinggi.