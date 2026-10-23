Ekspor Rotan Kabupaten Cirebon Tembus US$56,30 Juta hingga September 2026

jabar.jpnn.com, CIREBON - Nilai ekspor komoditas rotan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencapai 56,30 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama Januari hingga September 2026.

Produk furnitur rotan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai penjualan lebih dari 52 juta dolar AS.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Peni Sigiarsih, mengatakan ekspor tersebut berasal dari penjualan furnitur rotan dan keranjang rotan ke berbagai negara.

“Berdasarkan laporan ekspor, furnitur rotan menyumbang nilai penjualan lebih dari 52 juta dolar AS, sedangkan keranjang rotan atau rattan basket angkanya 3,86 juta dolar AS,” kata Peni.

Produk rotan asal Kabupaten Cirebon telah dipasarkan ke berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Brasil, Kanada, Inggris, Australia, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan.

Pasar ekspor lainnya meliputi Jepang, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Turki, Arab Saudi, Singapura, dan Vietnam.

Berdasarkan data Disperdagin Kabupaten Cirebon, nilai ekspor rotan mengalami fluktuasi sepanjang Januari hingga September 2026.

Pada Januari 2026, nilai ekspor tercatat sebesar 7,03 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat menjadi 7,58 juta dolar AS pada Februari, sebelum mencapai 7,28 juta dolar AS pada Maret.