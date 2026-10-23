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Pesanan GrabMart Dini Hari Naik 40,5 Persen, Konsumen Makin Aktif Belanja Malam

Jumat, 23 Oktober 2026 – 17:53 WIB
Pesanan GrabMart Dini Hari Naik 40,5 Persen, Konsumen Makin Aktif Belanja Malam - JPNN.com Jabar
Director of Commercial, Grab Indonesia Roy Nugroho saat memaparkan berbagai insight strategis dalam acara F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aktivitas belanja kebutuhan sehari-hari pada dini hari menunjukkan peningkatan signifikan. Pesanan di GrabMart pada rentang pukul 02.00 hingga 05.59 WIB tumbuh 40,5 persen sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan itu menjadi salah satu gambaran perubahan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian melalui layanan digital. Waktu belanja yang sebelumnya identik dengan pagi hingga malam kini meluas sampai lewat tengah malam.

Data GrabAds juga mencatat pesanan pada pukul 21.00 hingga 22.29 WIB meningkat 38,4 persen. Adapun transaksi pada pukul 22.30 hingga 01.59 WIB tumbuh 36,3 persen.

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Temuan tersebut dipaparkan dalam F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho mengatakan, perubahan waktu belanja membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memahami kebutuhan konsumen di luar jam belanja konvensional.

“Bagi industri F&B dan FMCG, perubahan ini membuka peluang untuk menjangkau konsumen yang sebelumnya mungkin belum banyak diperhatikan,” kata Roy dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (23/10/2026).

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Perubahan pola belanja juga terlihat dari kategori produk yang dicari konsumen. Pada pagi hari, produk yang banyak diminati meliputi buah-buahan, sayuran, bumbu masak, serta daging dan makanan beku.

Sementara itu, camilan dan es krim menjadi pilihan pada siang hingga sore hari. Saat malam tiba, minuman dan camilan masuk dalam kategori produk favorit.

Pesanan GrabMart pada pukul 02.00–05.59 WIB naik 40,5 persen sepanjang 2025. Data GrabAds mengungkap perubahan pola belanja konsumen.
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TAGS   grab indonesia grab grabmart GrabAds belanja dini

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