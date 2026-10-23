Dedi Mulyadi Siapkan Hadiah untuk Warga Bantu Padamkan Karhutla Gunung Ciremai

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Personel gabungan berhasil memadamkan sebagian titik api di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Pembuatan sekat bakar di sepanjang lintas tepi api juga sudah dilaksanakan untuk mencegah perambatan ke area vegetasi rapat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga datang memantau dan ikut memadamkan api di TNGC pada Kamis (22/10/2026). Dia bahkan absen dalam rapat koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dedi meminta komunitas dan warga bahu-membahu membuat sekat bakar untuk mencegah api merambat. Setiap orang yang melakukan upaya tersebut diberi upah Rp250 ribu per hari.

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Selain itu, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga akan berkoordinasi dengan BMKG untuk membuat hujan buatan di area Taman Nasional Gunung Ciremai. Upaya pemadaman api dari udara dengan water bombing pun akan ditempuh untuk memadamkan api.

"Saya berkomunikasi dengan Pak Wamenhan dengan jajaran TNI AU, akan segera diturunkan heli untuk melakukan pemadaman melalui water bombing," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Teten Ali menambahkan, pergerakan titik api (hotspot) dan arah angin masih terus dipantau dari posko lapangan.

Selain itu, personel gabungan juga melakukan penyisiran (mopping up) dan pemadaman sisa-sisa bara/asap untuk mencegah reignisi (penyalaan ulang).

"Kami pun menyiagakan personel di titik-titik rawan perbatasan sekat bakar hingga malam hari," ujar Teten.