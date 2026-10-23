Depok Fashion Forward Digelar 5–8 November 2026 di Margo City, Hadirkan 30 Tenant

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok akan menggelar program Depok Fashion Forward pada 5–8 November 2026 di Margo City Mall.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan industri fashion dan ekonomi kreatif (ekraf), sekaligus memperluas pemasaran produk lokal.

Kepala Disdagin Kota Depok, Widyati Riyandani, mengatakan industri fashion dan ekonomi kreatif di Depok mulai berkembang.

Baca Juga: KONI Depok Bidik 30 Emas di Porprov 2026

Kondisi tersebut dinilai membuka peluang untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

“Melalui Depok Fashion Forward ini kami ingin mengembangkan kreativitas, mempromosikan produk lokal, dan memperluas peluang usaha serta kolaborasi pelaku fashion dan ekraf di Kota Depok,” ujar Widyati.

Depok Fashion Forward akan menghadirkan sejumlah kegiatan, antara lain pameran yang melibatkan 30 tenant, peragaan busana untuk anak-anak dan orang dewasa, lomba desain kategori junior dan senior, gelar wicara (talk show), serta lokakarya (workshop).

Baca Juga: Pesan Mendalam Wali Kota Depok di Hari Santri Nasional

Kegiatan tersebut direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

Widyati menjelaskan, Margo City dipilih karena dinilai representatif dan memiliki akses yang relatif mudah dijangkau masyarakat.