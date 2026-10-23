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Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini Jumat, 23 Oktober 2026, Cek Daftar Lengkapnya

Jumat, 23 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini Jumat, 23 Oktober 2026, Cek Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 23 Oktober 2026, mencapai Rp2.546.350 per gram setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan dan perak terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 23 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.540.000 untuk ukuran 1 gram.

Setelah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga tersebut menjadi Rp2.546.350.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup Gift Series, Batik Seri III, emas Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Untuk emas batangan reguler, ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.320.000 sebelum pajak atau Rp1.323.300 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp12.475.000 sebelum pajak dan Rp12.506.188 setelah pajak.

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Adapun emas batangan ukuran 10 gram memiliki harga dasar Rp24.895.000. Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp24.957.238. 

Berikut daftar harga emas batangan pada Jumat, 23 Oktober 2026, berdasarkan data yang diperbarui pukul 08.30 WIB, pada laman logammulia.com.

Harga emas hari ini, 23 Oktober 2026, mencapai Rp2.546.350 per gram setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan dan perak terbaru.
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