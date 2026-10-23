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Debit Air Kawah Putih Ciwidey Menyusut 40 Persen Gegara Kemarau

Jumat, 23 Oktober 2026 – 12:45 WIB
Debit Air Kawah Putih Ciwidey Menyusut 40 Persen Gegara Kemarau - JPNN.com Jabar
Kondisi danau Kawah Putih yang mengering dan debit airnya menyusut hampir 40 persen akibat kemarau panjang. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Debit air Danau Kawah Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, menyusut hingga 40 persen akibat kemarau panjang.

Meski kondisi danau viral di media sosial karena permukaan airnya surut, jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut masih stabil.

Pengelola Kawah Putih Budi Kawal mengatakan penyusutan debit air dipengaruhi kondisi cuaca.

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Menurutnya, air danau bersumber dari hujan sehingga volumenya berpotensi meningkat kembali saat musim hujan.

"Debit air Danau Kawah Putih saat ini menyusut sekitar 40 persen akibat kemarau panjang. Jika musim hujan tiba, debit air berpotensi kembali meningkat," kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (23/10/2026).

Meski permukaan air menyusut hingga memunculkan daratan di tepi danau, kondisi tersebut belum berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

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"Untuk kunjungan sementara alhamdulillah enggak (berdampak). Karena yang dulunya berfoto, di tepian air, sekarang jadi ada daratan. Jadi jumlah kunjungan masih stabil. Pada hari biasa sekitar 600 orang, sedangkan saat akhir pekan bisa lebih dari 1.500 orang," jelasnya.

Budi menambahkan, penyusutan air justru membuat area daratan di tepian danau semakin terlihat dan dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto. Sementara itu fasilitas wisata masih sama seperti sebelumnya.

Akibat kemarau panjang, debit air danau Kawau Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, menyusut hampir 40 persen. Permukaannya terlihat.
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TAGS   kemarau puncak musim kemarau kemarau panjang kawah putih debit air menyusut objek wisata kawah putih debit air kawah putih

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