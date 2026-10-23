Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - MSejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Jumat, 23 Oktober 2026, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan dalam informasi BMKG, potensi hujan sedang hingga lebat pada siang dan sore hari diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung.

Peringatan dini juga mencakup Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta.

Hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah-wilayah tersebut pada siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat, 23 Oktober 2026

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi turun menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.