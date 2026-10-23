Sunset di Pantai Tanam 102 Bibit Mangrove di Pulau Pramuka, Ajak Pengunjung Peduli Lingkungan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Mitra Natura Raya melalui program Lesstari menanam 102 bibit mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 24 September 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye pelestarian lingkungan dalam rangkaian Sunset di Pantai 2026 yang berkolaborasi dengan Smiling Coral Indonesia.

Program tersebut menjadi bagian dari Sunset di Kebun Series 2026 Presented by Tring! by Pegadaian.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara berupaya menggabungkan pengalaman festival musik dan kreativitas dengan edukasi lingkungan serta ajakan untuk berpartisipasi dalam menjaga ekosistem pesisir.

Program Lesstari telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya.

Inisiatif ini mengajak pengunjung yang dikenal sebagai Sunset People untuk memahami pentingnya konservasi mangrove dan mendukung pelestarian alam melalui berbagai bentuk partisipasi.

Managing Director Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan Sunset di Kebun dikembangkan sebagai platform yang mempertemukan hiburan, kreativitas, komunitas, dan edukasi lingkungan.

“Bagi kami, Sunset di Kebun bukan hanya tentang konser musik, namun juga membawa pesan dan ajakan untuk melakukan aksi nyata terhadap kepedulian dan kesadaran lingkungan. Melalui kampanye Lesstari di dalam Sunset di Pantai ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana namun nyata,” ujar Marga.