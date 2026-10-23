Rayakan HUT ke-16, PT Rapik Karya Mandiri Santuni Ratusan Yatim dan Duafa Serta Berangkatan 9 Karyawan Umrah

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Rapik Karya Mandiri (RKM) menyantuni ratusan anak yatim dan kaum duafa dalam puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-16 perusahaan tersebut.

Kegiatan digelar di Graha Rapik, Sukamaju Baru, Kota Depok, dengan mengusung tema “Bersama Melangkah Lebih Maju untuk Indonesia”.

Direktur Utama PT Rapik Karya Mandiri, Irfan Januar, mengatakan kegiatan santunan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan perusahaan selama 16 tahun sekaligus wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

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Menurut Irfan, keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari manfaat yang dapat diberikan kepada lingkungan dan masyarakat.

“Selain mewujudkan perusahaan yang maju, manajemen yang kuat, karyawan yang disiplin, dan sistem kerja yang modern, tentunya kami juga harus menjaga hubungan baik dengan Sang Pemberi rezeki serta masyarakat sekitar,” ujar Irfan.

PT RKM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan parkir, layanan kebersihan, jasa pengamanan, dan jasa konstruksi.

Irfan mengatakan, berbagai pengalaman dan tantangan yang dilalui perusahaan selama bertahun-tahun semakin menguatkan tekadnya untuk terus menebar kebaikan kepada sesama.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada karyawan dan jajaran manajemen yang telah berkontribusi dalam perjalanan perusahaan.