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PMU Indonesia Festival 2026 Hadirkan 700 Peserta dari 24 Negara

Jumat, 23 Oktober 2026 – 07:00 WIB
PMU Indonesia Festival 2026 Hadirkan 700 Peserta dari 24 Negara - JPNN.com Jabar
PMU Indonesia Festival 2026 di PIK diikuti sekitar 700 peserta dari 24 negara. Sertifikasi profesi menjadi sorotan untuk meningkatkan kompetensi praktisi sulam. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, JAKARTA - PMU Indonesia Festival 2026 menjadi ajang kompetisi dan pertukaran pengetahuan bagi praktisi permanent makeup (PMU) atau seni rias permanen dari berbagai negara.

Digelar pada 20–23 Oktober 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang, festival ini diikuti sekitar 700 peserta dari Indonesia dan 23 negara lainnya.

Berdasarkan informasi penyelenggara, sekitar 400 peserta berasal dari Indonesia, sedangkan 300 peserta lainnya datang dari berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.

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Kegiatan tersebut berlangsung di Aloha PIK dan Noya Hollowing PIK 2.

Selain menjadi ajang kompetisi keterampilan, festival ini mengangkat isu peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi bagi praktisi PMU.

Aspek tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengakuan profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan kecantikan berbasis keterampilan.

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Kompetisi Alis, Bibir dan Eyeliner

Selama empat hari penyelenggaraan, PMU Indonesia Festival 2026 menghadirkan tiga kategori kompetisi utama, yaitu sulam alis, sulam bibir, dan eyeliner.

PMU Indonesia Festival 2026 di PIK diikuti sekitar 700 peserta dari 24 negara. Sertifikasi profesi menjadi sorotan untuk meningkatkan kompetensi praktisi sulam
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TAGS   praktisi permanent makeup PMU LSP sertifikasi BNSP PMU Indonesia Festival

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