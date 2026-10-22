Pesan Mendalam Wali Kota Depok di Hari Santri Nasional

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok menggelar apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Depok Open Space (DOS), Kamis (22/10/2026).

Apel tersebut diikuti ratusan santri dan santriwati, perwakilan organisasi kepemudaan, serta pegawai Kantor Kemenag Kota Depok.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan santri dan pondok pesantren memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga mendukung pembangunan.

Menurut Supian, pondok pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu agama, melainkan juga wadah untuk membentuk sumber daya manusia yang berpengetahuan, berakhlak, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air.

“Buat kami, santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan, baik dalam merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bagaimanapun, kita sama-sama tahu sejarah perjalanan para kiai yang berjuang untuk negeri ini,” ujar Supian.

Pesantren Dinilai sebagai Investasi Masa Depan

Supian menegaskan, keberadaan pondok pesantren memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan di pesantren dinilai berperan dalam membentuk pengetahuan, karakter, akhlak, serta semangat kebangsaan generasi muda.