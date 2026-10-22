Adang Rochjana Pimpin PMI Jabar 2026–2031, Penolakan Musprov Sempat Mencuat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polemik pemberhentian pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang mewarnai pemilihan Ketua PMI Jawa Barat periode 2026–2031.

Di tengah penolakan sebagian pengurus daerah, Adang Rochjana kembali terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XVIII PMI Jabar, Kamis (22/10/2026).

Persoalan kewenangan pemberhentian pengurus menjadi salah satu sumber perbedaan pendapat menjelang musyawarah.

Sebagian pengurus daerah menilai langkah PMI Jabar tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Ketua PMI Kota Bandung Ade Koesjanto mempertanyakan dasar kewenangan pengurus provinsi memberhentikan kepengurusan yang terbentuk melalui musyawarah berjenjang.

Menurut Ade, mandat kepengurusan tidak bisa dicabut secara sepihak oleh seorang ketua. Dia menilai keputusan terkait kepengurusan semestinya mengikuti mekanisme organisasi.

"Yang bisa memberhentikan adalah musyawarah, bukan ketua secara sepihak. Di AD/ART tidak ada kewenangan itu. Rekan-rekan di kecamatan sedang mempertahankan kedaulatannya," kata Ade.

Penolakan tersebut sempat memanaskan suasana sebelum Musprov XVIII dimulai.