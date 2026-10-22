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Luncurkan Lansiapreneur di Depok, PNM Dorong Lansia Tetap Produktif di Panti Wreda

Kamis, 22 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Luncurkan Lansiapreneur di Depok, PNM Dorong Lansia Tetap Produktif di Panti Wreda - JPNN.com Jabar
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Kindaris (berdiri di tengah) saat menyimak penjelasan tentang kolam ikan buatan atau bioflok bagian dari program Lansiapreneur yang diluncurkan di Panti Werdha Muslim Rumah Oma di Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Kamis (22/10/2026). Foto: Lutviatul Fauziah/jpnn.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program kewirausahaan bernama Lansiapreneur.

Tujuan program yang dilaksanakan di panti wreda itu ialah mendorong para lansia terus produktif dan berkarya.

Melalui Lansiapreneur sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT PNM, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) itu berupaya memfasilitasi para lansia membudidayakan ayam petelur dan ikan nila.

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Peluncuran PNM Lansiapreneur dilakukan di Panti Werdha Muslim Rumah Oma di Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, pada (22/10/2026). 

Direktur Utama PNM Kindaris menyatakan program yang diluncurkan di panti wreda itu merupakan sebuah terobosan. 

“Sebenarnya ini program TJSL, tetapi bentuknya baru. Kami coba masuk ke panti wreda untuk bisa membantu oma dan opa,” ucap Kindaris.

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Terdapat 36 ekor ayam petelur yang dibudidayakan dalam program itu. Adapun ikan nila dikembangkan dalam tiga kolam bioflok.

Kindaris menuturkan PT PNM memilih usaha jenis itu dengan pertimbangan bahwa para lansia senang berinteraksi dengan makhluk hidup melalui kegiatan pemeliharaan ayam dan ikan. 

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program kewirausahaan bernama Lansiapreneur demi mendorong para lansia terus produktif dan berkarya
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TAGS   PT Permodalan Nasional Madani PT PNM Lansiapreneur TJSL PT PNM CSR PT PNM Panti Werdha Muslim Rumah Oma kota depok

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