BPBD Jabar Catat 526 Kejadian Karhutla Sepanjang 2026, Luas Lahan Terbakar Capai 1.082 Hektare
jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat 526 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Total luas area yang terbakar mencapai 1.082,76 hektare dan tersebar di 23 kabupaten/kota.
Berdasarkan data infografis BPBD Jawa Barat yang diterima di Bandung pada Selasa, karhutla telah melanda 357 desa/kelurahan di 185 kecamatan.
Kabupaten Subang menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 355 hektare dari 119 kejadian.
Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat Hardjasasmita, membenarkan data rekapitulasi tersebut saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa.
"Data rekapitulasi karhutla mencatat 526 kejadian melanda 185 kecamatan di 23 kabupaten/kota dengan total area terbakar mencapai 1.082,76 hektare," kata Hadi.
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Setelah Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang menempati posisi kedua dengan luas area terbakar mencapai 141,56 hektare dari 75 kejadian.
BPBD Jabar mencatat 526 kejadian karhutla sepanjang 2026 dengan luas terbakar 1.082,76 hektare. Subang menjadi wilayah terdampak terparah.
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