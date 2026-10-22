Renovasi 15 Bangunan PAUD di Depok Hampir Rampung, Cek Perincian Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah merevitalisasi 15 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) sepanjang 2026.

Saat ini, pekerjaan fisik pada 15 bangunan tersebut hampir rampung 100 persen.

Kepala Disdik Kota Depok Wahid Suryono mengatakan, lima bangunan lainnya masih menunggu proses Anggaran Biaya Tambah (ABT) dari Kementerian Keuangan.

“Anggaran revitalisasi ini bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui program prioritas revitalisasi. Kami ajukan 20 bangunan, 15 sudah terlaksana dan sekarang kami sedang menunggu proses untuk lima bangunan lainnya,” ucapnya.

Wahid menjelaskan, revitalisasi mencakup sejumlah pekerjaan, mulai dari penambahan ruang, perbaikan sanitasi dan toilet, penataan lingkungan sekolah, hingga pembangunan area bermain.

Besaran anggaran setiap lembaga berbeda sesuai kebutuhan, dengan nilai berkisar Rp29 juta hingga Rp271 juta.

“Mudah-mudahan revitalisasi ini menjadikan bangunan lebih representatif, lebih nyaman dan ramah anak. Kami akan terus mengawal bangunan yang saat ini masih berproses,” terangnya.

Adapun 15 lembaga PAUD sederajat yang telah direvitalisasi tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Depok.