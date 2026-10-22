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Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Oktober 2026, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Kamis, 22 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Oktober 2026, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 22 Oktober 2026, mencapai Rp2.556.375 per gram setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan, Gift Series, Batik Seri III, dan perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 22 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.550.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.556.250.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Harga tersebut dibedakan menjadi harga dasar dan harga setelah pajak PPh sebesar 0,25 persen.

Dengan demikian, calon pembeli perlu memperhatikan harga setelah pajak ketika menghitung biaya pembelian.

Selain emas batangan reguler, daftar harga hari ini juga mencakup emas batangan Gift Series, emas batangan Batik Seri III, emas Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

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Berikut perincian harga emas batangan pada Kamis, 22 Oktober 2026, berdasarkan data yang tersedia pada laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.328.313 setelah pajak.

Harga emas hari ini, 22 Oktober 2026, mencapai Rp2.556.375 per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan, Gift Series, Batik Seri III, dan perak di sini
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