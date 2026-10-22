Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Oktober 2026, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 22 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.550.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.556.250.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga tersebut dibedakan menjadi harga dasar dan harga setelah pajak PPh sebesar 0,25 persen.

Dengan demikian, calon pembeli perlu memperhatikan harga setelah pajak ketika menghitung biaya pembelian.

Selain emas batangan reguler, daftar harga hari ini juga mencakup emas batangan Gift Series, emas batangan Batik Seri III, emas Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Berikut perincian harga emas batangan pada Kamis, 22 Oktober 2026, berdasarkan data yang tersedia pada laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.328.313 setelah pajak.