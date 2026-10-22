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PMI Pusat Tunda Musprov Jabar, Polemik Pemberhentian Pengurus Daerah Memanas

Kamis, 22 Oktober 2026 – 11:55 WIB
PMI Pusat Tunda Musprov Jabar, Polemik Pemberhentian Pengurus Daerah Memanas - JPNN.com Jabar
Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat Sudirman Said. Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polemik pemberhentian pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) di sejumlah daerah Jawa Barat berujung pada penundaan Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jabar.

PMI Pusat menilai situasi internal organisasi belum kondusif untuk menggelar forum tersebut.

Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat Sudirman Said mengatakan, pengurus pusat memutuskan tidak menghadiri Musprov yang dijadwalkan berlangsung di Wisma PMI Jabar, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026).

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Keputusan itu diambil untuk menghindari eskalasi konflik di tengah perbedaan pandangan terkait kebijakan organisasi.

Menurut Sudirman, dinamika yang berkembang tidak terlepas dari sejumlah keputusan yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi pengurus PMI di tingkat kabupaten dan kota.

PMI Pusat, kata dia, akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat selaku Pelindung PMI Jabar dan jajaran pengurus pusat sebelum menentukan langkah selanjutnya.

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"Kami menyimpulkan suasana hari ini tidak cukup kondusif untuk menyelenggarakan Musprov. Karena itu, kami memutuskan tidak hadir dan akan berkonsultasi dengan Bapak Gubernur selaku Pelindung PMI Jawa Barat serta Pengurus Pusat," ujar Sudirman.

Penundaan tersebut membuat kelanjutan agenda Musprov PMI Jabar masih menunggu hasil konsultasi.

PMI Pusat menunda Musprov Jawa Barat karena situasi internal belum kondusif. Polemik mencuat setelah pemberhentian pengurus PMI Kota Bandung dan Sumedang.
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TAGS   PMI pmi jabar musprov pmi Jabar PMI Jawa Barat PMI Pusat sudirman said

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