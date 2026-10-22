Produksi Padi Cianjur Tembus 645 Ribu Ton, Peringkat Keempat di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat produksi padi hingga September 2026 mencapai 645.522 ton gabah kering giling (GKG).

Capaian tersebut sesuai dengan proyeksi tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Tanaman DTPHP Kabupaten Cianjur, Dandan Hendayana, mengatakan ancaman kekeringan yang dilaporkan di sejumlah wilayah diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap produksi padi.

Gangguan produksi akibat kondisi tersebut diperkirakan hanya sekitar 1 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah terus menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan berkepanjangan, termasuk kemungkinan berlanjutnya fenomena El Niño hingga awal 2027.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah memetakan jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur.

"Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan air bagi petani dan menjaga keberlangsungan produksi padi di Kabupaten Cianjur, di mana saat ini hasil GKG Cianjur masuk dalam peringkat ke empat di Jabar," kata Dandan.

Dandan menjelaskan, langkah antisipasi tersebut dilakukan untuk mencegah kekeringan berlanjut hingga mengganggu musim tanam pertama pada periode Oktober–Desember 2026.