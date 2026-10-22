Dukung Swasembada Pangan, Pemkab Bandung Siapkan Rp334 Miliar untuk Infrastruktur Irigasi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp334 miliar untuk pembangunan dan perbaikan daerah irigasi guna mendukung peningkatan produksi padi serta memperkuat ketahanan pangan pada 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, anggaran tersebut telah disetujui dari total usulan sebesar Rp947 miliar.

Dana itu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, terutama sarana pengairan yang dibutuhkan petani dalam menunjang kegiatan produksi.

"Alokasi dana Rp334 miliar tersebut sudah disetujui sebagai bentuk pemerintah wajib hadir untuk mendorong kesejahteraan dan memastikan kebutuhan pertanian seperti sarana irigasi dapat terpenuhi," ujar Dadang.

Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Infrastruktur pengairan yang memadai diharapkan dapat mendukung kegiatan budi daya, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi risiko gangguan produksi akibat keterbatasan pasokan air.

Produksi Padi Kabupaten Bandung Ditargetkan Meningkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi Kabupaten Bandung pada 2025 mencapai 353.307 ton gabah kering giling (GKG). Pada periode yang sama, produksi beras tercatat sebesar 204.028 ton.