Prakiraan Cuaca Jabodetabek 22 Oktober 2026: Sejumlah Daerah Berpotensi Hujan Lebat!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang diberikan, Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada siang hingga sore hari.

Masyarakat di wilayah Bogor juga diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari.

Kondisi tersebut berpotensi terjadi secara lokal dengan durasi relatif singkat.

Prakiraan cuaca Jabodetabek berlaku mulai Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB.

Hujan Berpotensi Terjadi di Jakarta hingga Bekasi

Pada Kamis pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.