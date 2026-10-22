Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 Oktober 2026: Bogor Waspada Hujan Lebat dan Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Bandung Barat.

Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari.

Prakiraan cuaca tersebut membagi kondisi atmosfer di Jawa Barat ke dalam empat periode, mulai pagi, siang dan sore, malam, hingga dini hari.

Hujan Berpotensi Terjadi pada Siang hingga Sore Hari

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, hujan sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Bandung Barat.