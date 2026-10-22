Rektor UIKA Bogor Bertemu Anwar Ibrahim, Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan Indonesia–Malaysia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Prof. Dr. H.E. Mujahidin, M.Si., bersilaturahmi dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Rabu (21/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan kerja sama pendidikan tinggi serta pentingnya membangun kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang kolaborasi ant perguruan tinggi Indonesia dan Malaysia sebagai upaya memperluas jejaring akademik, meningkatkan mutu pendidikan, serta membuka kesempatan pengembangan kompetensi bagi dosen dan mahasiswa.

Rektor UIKA Bogor menjelaskan bahwa universitas tersebut berdiri pada 1961 atas prakarsa para pejuang Islam, di antaranya Dr. Mohammad Natsir, KH. Sholeh Iskandar, dan sejumlah tokoh Islam lainnya.

Sejak awal berdiri, UIKA Bogor membawa semangat perjuangan melalui pendidikan untuk melahirkan generasi berilmu, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi umat serta masyarakat.

Mujahidin juga menekankan pentingnya memperluas kerja sama internasional untuk memperkuat kolaborasi akademik dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Melalui kemitraan tersebut, dosen dan mahasiswa diharapkan memperoleh lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi serta memperluas wawasan global.

Menanggapi hal tersebut, Anwar Ibrahim menyampaikan dukungan terhadap pengembangan UIKA Bogor melalui berbagai bentuk kerja sama teknis yang dapat direkomendasikan dan ditindaklanjuti, terutama melalui kemitraan ant perguruan tinggi.