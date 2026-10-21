FMR Bogor Raya Minta Badan Kehormatan Dewan, Polda Jabar dan Golkar Usut Tuntas Kasus Juhana

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Federasi Mahasiswa Revolusioner (FMR) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bogor untuk mendesak transparansi dan pertanggungjawaban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan, yang berkaitan dengan pengadaan 13 unit ambulans melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank BRI dan Bank Mandiri.

Dalam aksi tersebut, massa turut mendesak Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor menindaklanjuti dugaan keterkaitan anggota DPRD Kota Bogor, Juhana dalam perkara tersebut.

Aksi berlangsung di tengah hujan. Kondisi cuaca tidak menyurutkan massa untuk bertahan dan menyampaikan tuntutan agar persoalan pengadaan ambulans yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu mendapat kejelasan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Pengadaan Ambulans oleh Anggota DPRD Bogor Juhana Naik ke Penyidikan

Koordinator lapangan aksi, Bagas Pamungkas, mengatakan DPRD Kota Bogor perlu memberikan perhatian terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik tersebut.

FMR Bogor Raya meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor memeriksa aspek etik apabila ditemukan dugaan keterkaitan jabatan, kepentingan, atau perilaku anggota dewan yang bertentangan dengan kode etik lembaga.

“Jangan sampai proses hukum berjalan, tetapi lembaga etik DPRD justru memilih diam. Publik membutuhkan penjelasan, bukan sikap saling menunggu. Persoalan ini harus dibuka secara terang dan dipertanggungjawabkan,” demikian pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Desak Polda Jabar Usut Pengadaan 13 Ambulans

Selain meminta pemeriksaan etik, FMR Bogor Raya mendesak Polda Jawa Barat mengusut perkara pengadaan 13 unit ambulans tersebut secara menyeluruh.