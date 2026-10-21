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Dari Stok Sandal yang Batal Terjual saat Pandemi, Urip Bangun Bellissimo Gallery Lewat Shopee

Rabu, 21 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Dari Stok Sandal yang Batal Terjual saat Pandemi, Urip Bangun Bellissimo Gallery Lewat Shopee - JPNN.com Jabar
Bermodal Rp4 juta, Bellissimo Gallery mengembangkan bisnis sandal wanita dengan kapasitas produksi hingga 800 pasang per bulan dan pemasaran melalui Shopee. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Bellissimo Gallery, usaha alas kaki wanita yang dirintis Urip, berhasil mengembangkan bisnis sandal, khususnya sandal hak tinggi (heels), dari modal awal Rp4 juta.

Berawal dari pengalaman membantu saudaranya menjual stok sandal yang pesanan prapesannya dibatalkan saat pandemi, usaha tersebut kini mencatat penjualan rata-rata ratusan pasang sandal per bulan.

Berdasarkan lembar fakta perusahaan, Bellissimo Gallery memiliki kapasitas produksi sekitar 600–800 pasang per bulan.

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Usaha ini juga telah mengantongi sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam mengembangkan bisnisnya, Bellissimo Gallery memanfaatkan platform perdagangan elektronik Shopee.

Bergabung sejak 2019 dengan nama toko BG Bellissimo Gallery, usaha tersebut mulai mengoptimalkan berbagai program dan fitur pemasaran digital secara lebih intensif selama setahun terakhir.

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Upaya tersebut, menurut lembar fakta perusahaan, mendorong omzet Bellissimo Gallery meningkat hingga puluhan juta rupiah.

Berawal dari Membantu Keluarga saat Pandemi

Bermodal Rp4 juta, Bellissimo Gallery mengembangkan bisnis sandal wanita dengan kapasitas produksi hingga 800 pasang per bulan dan pemasaran melalui Shopee.
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