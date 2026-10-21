JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Akibat Kebocoran Gas, Rumah Makan di Depok Hangus Terbakar

Akibat Kebocoran Gas, Rumah Makan di Depok Hangus Terbakar

Rabu, 21 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Akibat Kebocoran Gas, Rumah Makan di Depok Hangus Terbakar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebakaran. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rumah makan di Jalan Haji Muhamad Tohir, Pondok Cina, Kota Depok hangus terbakar pada Selasa (21/10).

Manager rumah makan, Muhammad Tegar mengatakan bahwa api pertama kali muncul pada area dapur, saat pegawai akan membuatkan pesanan untuk pembeli.

Tiba-tiba api menyambar dan begitu cepat membesar.

Baca Juga:

“Awalnya dari dapur. Pas nyalain kompor api langsung menyambar,” ucapnya.

Petugas Damkar pun langsung dikerahkan untuk memadamkan api di rumah makan tersebut.

Kabid Pengendalian Operasional Damkar Kota Depok Tessy Haryati mengatakan, pihaknya mengirimkan 1 unit 3.000 liter dan 1.000 liter dari Pos Wali Kota. 1 unit 8.000 L dari Mako, dan water tank TNI AD 1 unit 4.000 L.

Baca Juga:

“Untuk petugas yang kami kerahkan, yakni 8 anggota dari Pos Wali Kota,” jelasnya.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa dalam persitiwa ini, seluruh pekerja yang ada di lokasi berhasil dievakuasi.

Diduga akibat kebocoran gas, sebuah rumah makan di Depok hangus terbakar pada Selsa (21/10). Begini penjelasan dari petugas pemadam kebakaran
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kebakaran kebocoran gas rumah makan rumah makan terbakar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU