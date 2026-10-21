Akibat Kebocoran Gas, Rumah Makan di Depok Hangus Terbakar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rumah makan di Jalan Haji Muhamad Tohir, Pondok Cina, Kota Depok hangus terbakar pada Selasa (21/10).

Manager rumah makan, Muhammad Tegar mengatakan bahwa api pertama kali muncul pada area dapur, saat pegawai akan membuatkan pesanan untuk pembeli.

Tiba-tiba api menyambar dan begitu cepat membesar.

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“Awalnya dari dapur. Pas nyalain kompor api langsung menyambar,” ucapnya.

Petugas Damkar pun langsung dikerahkan untuk memadamkan api di rumah makan tersebut.

Kabid Pengendalian Operasional Damkar Kota Depok Tessy Haryati mengatakan, pihaknya mengirimkan 1 unit 3.000 liter dan 1.000 liter dari Pos Wali Kota. 1 unit 8.000 L dari Mako, dan water tank TNI AD 1 unit 4.000 L.

“Untuk petugas yang kami kerahkan, yakni 8 anggota dari Pos Wali Kota,” jelasnya.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa dalam persitiwa ini, seluruh pekerja yang ada di lokasi berhasil dievakuasi.